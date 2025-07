Ursula Karven spricht über tragischen Tod ihres kleinen Sohnes

Sie hat am eigenen Leib erlebt, was es bedeutet, ein Kind zu verlieren. 2001 ertrank Ursula Karvens vierjähriger Sohn Daniel während einer Kindergeburtstagsparty im Schwimmbecken des US-Musikers Tommy Lee in Santa Monica. Die Familie lebte mehrere Jahre in Kalifornien und übersiedelte nach dem Tod ihres Sohnes nach Mallorca.

Der tragische Verlust hat Karvens Leben nachhaltig geprägt. Im Podcast "M wie Marlene - Wie gelingt das Leben?" von Marlene Lufen gab sie nun intime Einblicke in ihren Umgang mit dem tragischen Verlust.

Ursula Karven: "Die einzige schmerzfreie Zone ist das Jetzt"

"Ich möchte euch vorwarnen, dass es sehr, sehr emotional und auch traurig wird", leitete Marlene Lufen die jüngste Folge ihres Podcasts ein. "Man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, was das bedeutet, im Leben einer Mutter, und will da gar nicht reingehen."

Lufen hatte sichtlich Mühe, Karven auf die Tragödie anzusprechen, welche die Familie vor 24 Jahren ereilte. "Auf einmal ging die Nachricht durch die Welt, dass dein Sohn mit vier Jahren...", erinnerte sie sich an das Schicksal ihrer Kollegin.

"Ich weiß, dass es viele Menschen extrem erwischt hat", verriet Karven daraufhin. Jede Mutter habe damals wohl gefühlt: "Wow, das könnte auch ich sein."