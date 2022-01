"Unstimmigkeiten beim Impfstatus": Wer statt Christin Okpara ins Dschungelcamp zieht

Am 21. Jänner startet wieder das RTL-Dschungelcamp. Dieses Mal, trotz Omikron, in Südafrika. Die 12 Kandidaten, zu denen unter anderem "Saturday Night Fever" Tara Tabitha zählt, stehen bereits fest. Kurz vor Sendestart kündigt RTL nun aber überraschend an, dass Christin Okpara doch nicht mit dabei sein werde.

Willi Herren-Witwe Jasmin Herren ersetzt Christin Okpara

Statt des TV-Stars der in der Vergangenheit unter anderem in Trash-Formaten wie der "Die Sex-Klinik" zu sehen war, zieht Jasmin Herren ins Dschungelcamp ein.