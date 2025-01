"Unsere Kinder": Lady Gaga über Familienplanung mit Michael Polansky

Schließlich habe sie früher "am Abgrund gelebt", führte die Sängerin aus. "Ich weiß nicht, was mit mir passiert wäre, wenn ich so weitergelebt hätte." Die Oscar-Preisträgerin hatte schon vor Jahren von früheren Drogenproblemen und Depressionen gesprochen. Heute malt sie sich ihre Zukunft an der Seite von Partner Michael Polansky "und unseren Kindern" aus, wie sie nun sagte.