Nach dem neuen Song "Wunderschön" rang er sichtlich um Fassung. "Ich fühle mich wie so ein kleiner Junge, der in so einen Süßwarenladen kommt, und du spürst in dem Augenblick, was dir so lange Zeit gefehlt hat", sagte der Graf.

Es tue ihm sehr leid, dass ihn die Emotionen übermannen, "aber das ist halt Musik und das ist das, was ich liebe".