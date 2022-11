Ungewöhnlich: Madonna zeigt ihre sechs Kinder

Ihrem Nachwuchs widmete Madonna bereits Tattoos in Form ihrer Initialen. Es sind nicht die einzigen Bilder unter der Haut der Sängerin: Im Frühjahr gedachte sie ihrer früh verstorbenen Mutter mit einem "Maman"-Tattoo. "Ich mache das für meine Mutter", sagt die 64-Jährige in einem Video, in dem zu sehen ist, wie sie den Schriftzug - das französische Wort für "Mama" - aufs Handgelenk tätowiert bekommt. "Ich bin dran, für meine Mutter zu bluten", sagte Madonna in dem Clip, den sie auf Instagram teilte. In dem Video erklärt sie: "Denn was tust du, wenn du ein Kind zur Welt bringst? Du blutest."