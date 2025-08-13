Angelina Jolies nächster Karriereschritt enthüllt

Eigenen Angaben zufolge hat sie vor, Hollywood in naher Zukunft den Rücken zu kehren. Nämlich sobald ihre jüngsten Kinder volljährig sind: Im vergangenen Jahr erzählte Angelina Jolie dem Hollywood Reporter, dass sie lieber in einem Land wie Kambodscha leben würde, wo es mehr Privatsphäre gebe.

Ein Umzug sei aber erst möglich, wenn die Zwillinge Vivienne und Knox 18 Jahre alt werden, was am 12. Juli 2026 der Fall sein wird.

Jolie übernimmt Hauptrolle in neuem Thriller

Davor steht, wie jetzt berichtet wird, noch ein neues Filmprojekt für die 50-Jährige an.

Demnach arbeitet Angelina Jolie erneut mit Regisseur Doug Liman zusammen, der auch schon für den Film "Mr. & Mrs. Smith" verantwortlich zeichnete. In dem Film war Jolie mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt zu sehen.

Laut The Hollywood Reporter übernimmt Angelina Jolie in dem Spionage-Thriller "The Initiative" die Hauptrolle. Das Drehbuch stammt von F. Scott Frazier. Als Produzenten fungieren Joe Roth und Jeff Kirschenbaum.