Umstrittener Sänger Michael Wendler feiert Rückkehr an den Ballermann

Schlagersänger Michael Wendler ist nach rund sechs Jahren Pause wieder im Party-Komplex "Megapark" auf Mallorca aufgetreten. Der Auftritt des 53-Jährigen hatte im Vorfeld wegen Wendlers Vergangenheit als prominenter Corona-Skeptiker für Diskussionen gesorgt. Rund 4000 Gäste waren beim Konzert am Donnerstagabend anwesend, das von lautstarken Buh-Rufen, aber auch Fangesängen begleitet wurde. "Dankeschön Megapark, es war so schön", schrieb Wendler anschließend bei Facebook. Wendler, der während der Pandemie mit Verschwörungserzählungen in die Kritik geraten war, trat rund 40 Minuten auf und präsentierte Hits wie "Sie liebt den DJ". Das Konzert war auf Wendlers Facebook-Seite zuvor so beworben worden: "Die Rückkehr des 'Königs des Popschlagers' auf Mallorca gilt als musikalische Sensation."

Sänger Ikke Hüftgold hat kein Verständnis für Wendler-Auftritt Ballermann-Star Ikke Hüftgold sah das ganz anders. In einem Instagram-Beitrag kritisierte er Wendlers Auftritt scharf und wandte sich an den "Megapark": "Ihr habt es tatsächlich geschafft, eurer von Fehlentscheidungen geprägten Saison den passenden Schlussakkord zu verpassen", schrieb er. Dabei zählte er Kontroversen des Schlagersängers auf - etwa dessen damalige Aussagen zur Corona-Pandemie.