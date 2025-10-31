Ulrich Tukur fuhr jahrelang ohne Führerschein Auto

Der Schauspieler Ulrich Tukur fährt seit vielen Jahren Auto - allerdings erst seit Kurzem mit einem Führerschein in der Tasche. "Ich habe nie einen Führerschein gehabt", erzählt Tukur im Interview der Neuen Osnabrücker Zeitung. "In den 20 Jahren, die ich in der Toskana lebte, abgelegen in den Apenninen, musste ich natürlich Auto fahren. Ich habe es mir selbst beigebracht, mit dem Fahrzeug meiner Frau."

Ulrich Tukur: Unfallfrei ohne Führerschein

Über einen Führerschein habe der inzwischen 68-Jährige erst später nachgedacht, als er im Film immer öfter Auto fahren musste. "Ich konnte der Produktion ja nicht ewig von einem Führerschein erzählen, den ich nicht hatte. Am Ende mache ich einen Unfall und bin nicht versichert." Als er vor fünf Jahren nach Berlin zog, habe er im Nachbarhaus eine Fahrschule entdeckt und gefragt, ob er dort einen "archäologischen Führerschein" machen könne - "archäologisch", weil er "eben schon biblische 64 Jahre alt" gewesen sei.