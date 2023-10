Überraschende Scheidung bei Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith

Wie bald sich das Ex-Paar diesbezüglich einigen wird, bleibt abzuwarten.

Jackson war bis 2016 zehn Jahre lang mit der deutschen Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger ("Aus dem Nichts") zusammen gewesen. Der Schauspieler und das britische Model hatten einander 2018 kennengelernt und im August 2019 geheiratet.

Jackson wurde Ende der 1990er Jahre mit der Teenie-Serie "Dawson's Creek" einem breiten Publikum bekannt. Zuletzt spielte er in Serien wie "The Affair" oder "Little Fires Everywhere" mit. Turner-Smith ("Queen & Slim", "Weißes Rauschen") ist ebenfalls in Film- und TV-Rollen zu sehen.