Überraschende Entdeckung: Gigi und Bella Hadid haben eine erwachsene Schwester

Nach dem Ableben des Mannes, von dem sie dachte, dass er ihr Vater sei, habe sich Aydan "aus Neugier" einem Gentest unterzogen und so von ihrer "biologische Verbindung" zum Hadid-Clan erfahren. Inzwischen stehen die Geschwister in regem Kontakt: "Wir haben uns Ende 2023 zum ersten Mal getroffen und von diesem Moment an haben wir Aydan mit offenen Armen empfangen", heißt es im Daily Mail-Statement. "Sie hat Zeit mit uns allen verbracht - auch mit unserem Vater- und wir schätzen diese unerwartete und wunderschöne Ergänzung unserer Familie". Die Geschwister hätten "viele offene und liebevolle Gespräche darüber geführt - auch mit Aydan - wie wir sie unterstützen und schützen können". Man bitte nun um Privatsphäre für Aydan.

Familienmenschen

Gigi Hadid ist inzwischen selbst Mutter einer Tochter. Und Bella steckt gedanklich auch schon voll in der Familienplanung. "Ich denke viel über Familie nach", erzählte die 28-Jährige kürzlich der britischen Ausgabe der Zeitschrift Vogue. "Ich kann es kaum erwarten, Mutter zu werden." Schon jetzt glaube sie, vielen Menschen wichtig zu sein, "aber in dieser wirklich intimen Weise, die Person zu sein, auf die sich jemand immer verlassen kann - das wird mein Leben verändern", erklärte Hadid. Inzwischen befinde sie sich daher an einem Punkt in ihrem Leben, an dem sie glaube, dass das Muttersein "wirklich zu mir passt". "Ich glaube, das würde mich wirklich glücklich machen."

Ihr Partner Adan Banuelos teile ihre Wünsche zum Gründen einer Familie, erklärte Hadid. "Er arbeitet für seine Familie, er arbeitet für seine Kunden und er arbeitet in der Hoffnung, eines Tages ein Zuhause und eine Familie aufzubauen."