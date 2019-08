Überdosis: Robert F. Kennedys Enkelin ist tot

Eine 22-jährige Enkelin von Robert F. Kennedy ist am Donnerstag laut einem Medienbericht offenbar an einer Überdosis gestorben. Saoirse Kennedy Hill hielt sich auf dem Familienanwesen ihrer 91-jährigen Großmutter Ethel Kennedy in Massachusetts auf, als Donnerstagnachmittag (Ortszeit) die Rettung gerufen wurde. Sie wurde ins Spital gebracht und dort für tot erklärt, berichtet die New York Times.