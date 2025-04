"Two and a Half Men"-Star Jon Cryer wird 60: Wie er einst mit seinen Haaren trickste

Seine erste Rolle ergatterte er 1984 an der Seite von Demi Moore in Jerry Schatzberg s Film „Eine starke Nummer“. Den ersten Leinwandauftritt mit Charlie Sheen hatte er in der Slapstickkomödie „Hot Shots! – Die Mutter aller Filme“ (1991).

In den 1990er-Jahren wäre es Cryer auch fast gelungen, eine Rolle in der Kultserie „Friends“ zu ergattern. Man wollte, dass er für die Rolle des Chandler Bing vorspricht. Mit einer Casting-Direktorin nahm er dann das Vorsprechen auf Videoband auf, diese schickte das Tape nach Los Angeles – doch es blieb im Zoll hängen. Die Produzenten der Serie bekamen es also nie zu sehen und so wurde dann Matthew Perry (2023) besetzt.

„Es bricht nur mir das Herz. Ich denke, die Welt hat Chandler Bing von Matthew Perry bekommen, was meiner Meinung nach eine geniale Darbietung war. Also wurde der Welt nicht das Herz gebrochen. Mir allerdings schon“, sagte Cryer in einem Interview mit Radiomoderator Howard Stern. „Ich denke, ich hätte ein anständiger Chandler Bing sein können. Ich glaube aber nicht, dass ich auf dem Niveau von Matthew Perry gewesen wäre.“

Dafür bekam er dann 2003 eine Rolle in einer anderen absoluten Kultserie – und zwar in „Two an a Half Men“.

In allen 263 Folgen war Cryer als verpeilter Chiropraktiker Alan Harper, der sich bei seinem erfolgreichen Schwerenöter-Bruder Charlie (gespielt von Charlie Sheen) in dessen Strandhaus eingenistet hat, zu sehen.