TV-Dokureihe rollt Daniel Küblböcks Wandlung zu Lana Kaiser auf

Diese Worte bleiben hängen. "Ich fühle mich nicht männlich. Ich fühle mich nicht weiblich", sagte Daniel Kaiser-Küblböck (1985-2018) in einem alten Interview. Dann schiebt das Gesangstalent nach: "Ich fühle mich – gut." Küblböck war einer der wohl meist-polarisierenden Stars im deutschen Fernsehen Anfang der 2000er. Eine ARD-Dokureihe befasst sich nun mit Küblböcks Leben. Der aus Niederbayern stammende Küblböck wurde als Teenager durch die damals extrem populäre RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) berühmt. Doch kurz vor dem Verschwinden von einem Kreuzfahrtschiff im Jahr 2018 machte Küblböck sich unter dem selbst gewählten Namen Lana Kaiser sichtbar, als trans Frau.

Das greift nun die Dokureihe "Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser" in drei Folgen auf. Sie ist ab Dienstag (26. August) in der ARD Mediathek zu sehen. Im TV läuft einen Tag später (27. August) der erste Teil der Doku: An diesem Tag wäre Küblböck 40 Jahre alt geworden. Zahlreiche Wegbegleiter, Vater Günther Küblböck, Ex-Partner, Freundinnen und Freunde erzählen die Geschichte von Daniel beziehungsweise Lana aus verschiedenen Blickwinkeln. Hinzu kommen altes Videomaterial und Auszüge aus Küblböcks Autobiografie (2003), die Küblböck selbst eingesprochen hatte. Sehen Sie hier den Trailer:

Zwischen Liebe und Hass: Massiver Medienrummel Es ist ein bewegender Ritt durch die Lebensgeschichte. Küblböck starb im Alter von 33 Jahren und wurde 2021 für tot erklärt. Thematisiert wird, wie Küblböck eine schwere Kindheit durchlebte, und 2003 bei "DSDS" (mit keiner sonderlich guten Stimme, aber viel Eigenwilligkeit) entdeckt wurde, auf dem dritten Platz landete und wie sich Medien und Fans massiv auf den neuen Star stürzten. Wie Küblböck 2004 in die erste Staffel des RTL-Dschungelcamps einzog und im gleichen Jahr einen schweren Autounfall mit einem Gurkenlaster baute. Oder wie sich das Image wandelte und der TV-Star später bei einer Berliner Schauspielschule aufgenommen wurde.