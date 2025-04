Trauer um Kinderstar: Sophie Nyweide stirbt mit 24 Jahren

Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Nyweide war in "Noah" mit Russell Crowe zu sehen.

Der ehemalige Kinderstar Sophie Nyweide ist mit 24 Jahren gestorben. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Nyweide war unter anderem in "Noah" mit Russell Crowe und in "An Invisible Sign" zu sehen.

Die Schauspielerin ist am 14. April 2025 in Bennington im US-Bundesstaat Vermont gestorben, sagte ihre Mutter, die ehemalige Schauspielerin Shelly Gibson, dem Branchenblatt Hollywood Reporter, und "die dortige Polizei ermittelt". Familie trauert um Sophie Nyweide Die Familie veröffentlichte online einen Nachruf, in dem sie rührende Worte teilte. "Kreativ, sportlich und weise über ihr Alter hinaus, hat Sophie in der Zeit, in der sie auf der Erde tanzte, so viel erreicht (buchstäblich – sie tanzte, während sie sich bewegte!)." Nyweide sei eine freundliche und vertrauensvolle junge Frau gewesen, heißt es weiter.

"Sie träumte davon, Schauspielerin zu werden, ohne jemals zu wissen, dass ihre Mutter Schauspielerin war, also tat sie es auch mit einer Leichtigkeit, über die wir alle staunen. Sie schien am glücklichsten an einem Filmset zu sein, wenn sie jemand anderes sein konnte." Innere Kämpfe Die Familie deutete an, dass Nyweide psychische Probleme plagten. Diesen habe sie in ihrer Kunst Ausdruck verliehen. "Sie schrieb und zeichnete unersättlich und ein Großteil dieser Kunst zeigt die Tiefe, die sie hatte, und sie repräsentiert auch den Schmerz, den sie erlitt", heißt es im Nachruf der Familie.

Ihr Leben habe zu früh geendet. Die Familie zeigt sich untröstlich, hofft aber: "Möge es nicht umsonst sein. Mögen wir alle aus ihrem kurzen Leben auf der Erde lernen und es besser machen. Ja, wir alle müssen unsere Kinder schützen und es besser machen."

Hilfe in schwierigen Lebenslagen und bei Suizidgedanken Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133).

Nyweides Familie bat im Nachruf darum, dass die Trauernden anstelle von Geschenken oder Blumen eine Spende an RAINN – das Rape, Abuse & Incest National Network, eine Organisation, die sich in den USA gegen sexuelle Gewalt einsetzt – leisten. Sophie Nyweide war zuletzt 2015 auf der Leinwand zu sehen. Ihr Filmdebüt gab sie 2006 als Titelfigur im Film "Bella". 2009 spielte sie die Tochter von Michelle Williams und Gael García Bernal im Film "Mammoth". 2014 war sie in Darren Aronofskys Bibelepos "Noah" mit Russell Crowe, Jennifer Connelly, Anthony Hopkins und Emma Watson zu sehen.