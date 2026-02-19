Trailer zeigt James Van Der Beek in einer seiner letzten Rollen

Wenige Wochen nach seinem Tod wird James Van Der Beek in einer seiner letzten Rollen auf der Leinwand zu sehen sein. Am 13. März kommt der Thriller "The Gates" in die US-Kinos, wie es vom Studio Lionsgate heißt. Wie der kürzlich veröffentlichte Trailer verrät, wird Van Der Beek in dem Streifen als düsterer Pastor zu sehen sein. Sehen sie den Trailer hier:

Van Der Beek starb vor einer Woche mit 48 Jahren. Im November 2024 hatte der sechsfache Vater eine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht. Die Hit-Serie "Dawson's Creek" machte ihn in den 90er-Jahren über Nacht zum Teenie-Star.