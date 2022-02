"Viele Leute genervt": Heidi Klum spricht über ihre markante Stimme

Morgen geht es los: "Germany's Next Topmodel" startet am Donnerstag in die 17. Staffel auf Pro7. Dazu steuerte Heidi Klum diesmal sogar den Titelsong bei. Dafür sang sie den Song "Chai Tea with Heidi" selbst und holte sich zur Unterstützung US-Rapper Snoop Dogg an ihre Seite. Doch nicht jeder ist ein großer Fan von Heidi Klums Stimme.

Tatsächlich wurde diese bereits des öfteren unter anderem von Comedians zum Anreiz genommen, sich über die vierfache Mutter lustig zu machen. Nun meldete sich das Topmodel über ihr Markenzeichen selbst zu Wort.

Heidi Klum: Das sagt sie selbst zu ihrer Stimme

Für einige ist der neue Klum Song nicht auszuhalten und für andere wiederum gilt er sogar schon als Sommerhit 2022. Eins ist allerdings klar, Heidi Klums ungewöhnliche Stimme bietet auf alle Fälle Gesprächsstoff. Nun kam die Mutter von Newcomer-Model Leni Klum in der australischen Frühstücksradiosendung "Fitzy and Wippa" selbst genauer darauf zu sprechen.