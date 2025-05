Topmodel Bündchen verrät schönen Grund: Warum es in letzter Zeit so ruhig um sie war

Supermodel Gisele Bündchen hat das erste Bild ihres dritten Kindes veröffentlicht. "Es war ruhig hier, aber ich war sehr damit beschäftigt, das Leben zu leben. Manchmal werden die schönsten Momente nicht geteilt - sie werden einfach gelebt. In letzter Zeit genieße ich die langsameren Rhythmen, die echten Verbindungen, die Schönheit in den Lektionen, die mit dem Hier und Jetzt einhergehen", schrieb sie am gestrigen Muttertag zu einem Foto von sich und dem Baby am Arm und weiteren Schnappschüssen.

Trauer um Mutter

Sie vermisse an diesem Tag ich besonders ihre Mama. "Aber mein Herz ist voll. Mutter zu sein war mein größtes Geschenk, eine Reise, die mich demütig werden ließ, mich vieles lehrt und jeden Tag mit Dankbarkeit erfüllt." Vater des Kindes soll Medienberichten zufolge Bündchens Partner Joaquim Valente sein.