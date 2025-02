Tony Marshall: Sohn erhält wegen seines letzten Wunsches Beschimpfungen

Am vergangenen Sonntag jährte sich der Todestag von Tony Marshall zum zweiten Mal. Der deutsche Schlagersänger starb 2023 im Alter von 85 Jahren. "Der Ehrenbürger von Bora-Bora und der Stadt Baden-Baden hat sich im Kreis seiner Familie in Frieden aus dem Leben verabschiedet", hatte eine Sprecherin der Familie damals mitgeteilt.

Marc Marshall zollte seinem Vater nun mit persönlichen Worten auf Instagram Tribut und verriet dabei, was dieser sich vor seinem Tod gewünscht hat.

Niemand soll erfahren, wo sich Marshalls Grab befindet

"Lieber Papa! Heute, am 16. Februar, vor zwei Jahren hat sich für unsere Familie viel verändert. Du bist gegangen", so der 61-Jährige. "Seither versuche ich verantwortungsvoll, zusammen mit der ganzen Familie, deinen letzten Wunsch zu erfüllen. Du hast mich lange auf den Tag vorbereitet und dir gewünscht, dass niemand erfahren soll, wie deine letzten Momente waren, wo und wie und ob du eine letzte Ruhestätte haben wirst. Du hast es mir sogar schriftlich gegeben", schrieb Marshall. Außerdem habe sein Vater betont, dass sein Tod "das Ende ist und du jeden Erinnerungskult ablehnst". Auch von Anfeindungen berichtetet Marc Marshall in seinem Post: "Leider gibt es Menschen, die mich seither dafür beschimpfen, diffamieren und bedrohen, dass ich deinen Wunsch respektiere und versuche zu erfüllen. Sogenannte Freunde, Fotografen, Kollegen, Fans… Idioten aller Art erheben selbstverliebt Ansprüche! Das macht mir nichts aus, da wir auch hier als Familie unerschütterlich zusammenstehen."