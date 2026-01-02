Tommy Lee Jones: Tochter tot aufgefunden

Die 34-Jährige wurde leblos im Fairmont Hotel aufgefunden, wie das US-Magazin People unter Berufung auf Behördenerklärungen schreibt. Die genauen Umstände ihres Todes sind derzeit noch unklar, jedoch schließen die Ermittler ein Fremdverschulden aus.

Hollywood-Star Tommy Lee Jones (79) hat einen tragischen Verlust erlitten: Seine Tochter Victoria Jones ist am Neujahrstag in einem Hotel in San Francisco verstorben.

Laut der Feuerwehr von San Francisco wurden die Rettungskräfte am frühen Morgen des 1. Januar gegen 3 Uhr Ortszeit zu einem medizinischen Notfall ins Hotel gerufen. Dort wurde eine Frau, die später als Victoria Jones identifiziert wurde, tot aufgefunden. Auch die Polizei bestätigte dies gegenüber People. Eine offizielle Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Weder Tommy Lee Jones selbst noch seine Sprecher oder Vertreter des Hotels haben sich bisher zu dem Vorfall geäußert.

Kleine Auftritte vor der Kamera

Victoria Jones stammt aus der Ehe des Oscarpreisträgers mit seiner ehemaligen Ehefrau Kimberlea Cloughley. Neben Victoria hat das frühere Paar auch einen Sohn, Austin Jones (43). Victoria Jones übernahm kleine Rollen in "Men In Black II" (ihr Vater spielte hier die Hauptrolle), zudem war sie in "Three Burials – Die drei Begräbnisse des Melquiades Estrada" zu sehen – einem Film, bei dem Tommy Lee Jones Regie führte.