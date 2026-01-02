Nach Grasser-Entlassung: "kronehit"-Moderator Meinrad Knapp testet Fußfessel

Nachdem der ehemalige Finanzminister Karlheinz Grasser am Freitagvormittag die Justizanstalt Innsbruck mit einer Fußfessel verlassen durfte, machte sich der Sender "kronehit" einen Spaß daraus und lässt Moderator Meinrad Knapp eine Fußfessel testen.

"Die einen sagen, es ist zu easy, andere, es ist unangenehm, dauernd überwacht zu werden – wir sagen: Probieren wir es aus", erklärt Morningshow-Produzent Lukas Traxler den Grund für den Testversuch.

Die Wahl fiel übrigens auf Meinrad Knapp, "weil Meinrad bei der Besprechung nicht dabei war".

Der Neo-Fußfesselträger nimmt das übrigens mit Humor: "Wie soll ich ein Privatleben führen, wenn die wichtigsten Bars nicht in meiner erlaubten Zone liegen?" Sollte er doch versuchen, den Bereich zu verlassen, geht die Info aber nicht an die Polizei, sondern im Studio ertönt ein Alarm.