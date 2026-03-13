Tom Kaulitz spricht nach Schicksalsschlägen über Todesangst

Tom Kaulitz hat im Podcast "Kaulitz Hills", den er zusammen mit seinem Zwillingsbruder Bill betreibt, aus traurigem Anlass über seine Ängste vor dem Tod gesprochen - nachdem er in den vergangenen Wochen mit mehreren tragischen Vorfällen konfrontiert worden war.

"Ich möchte mal eine ernstere Sache ansprechen, ich hatte eine ganz komische Woche", sagte der Ehemann von Heidi Klum im Gespräch mit seinem Bruder, bevor er auf eine Reihe trauriger Ereignisse zu sprechen kam.

Ein guter Freund von ihm sei ganz aus dem Nichts gestorben, ohne jegliche Vorerkrankung - "völlig out of the blue", erzählte der Musiker. Nur kurz darauf wurde ein weiterer Freund mit Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Spital eingeliefert und musste tagelang auf der Intensivstation behandelt werden. Und dann habe auch noch ein Bekannter in seinem Umfeld einen schweren Verlust erlitten.

"Da dachte ich nur: Was ist denn los?", sagte Tom Kaulitz, an dem die Ereignisse nicht spurlos vorübergingen. Vielmehr haben sie ihn nachdenklich gemacht.