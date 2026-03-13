Tom Kaulitz spricht nach Schicksalsschlägen über Todesangst
Tom Kaulitz hat im Podcast "Kaulitz Hills", den er zusammen mit seinem Zwillingsbruder Bill betreibt, aus traurigem Anlass über seine Ängste vor dem Tod gesprochen - nachdem er in den vergangenen Wochen mit mehreren tragischen Vorfällen konfrontiert worden war.
Tom Kaulitz trauert um Freund
"Ich möchte mal eine ernstere Sache ansprechen, ich hatte eine ganz komische Woche", sagte der Ehemann von Heidi Klum im Gespräch mit seinem Bruder, bevor er auf eine Reihe trauriger Ereignisse zu sprechen kam.
Ein guter Freund von ihm sei ganz aus dem Nichts gestorben, ohne jegliche Vorerkrankung - "völlig out of the blue", erzählte der Musiker. Nur kurz darauf wurde ein weiterer Freund mit Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Spital eingeliefert und musste tagelang auf der Intensivstation behandelt werden. Und dann habe auch noch ein Bekannter in seinem Umfeld einen schweren Verlust erlitten.
"Da dachte ich nur: Was ist denn los?", sagte Tom Kaulitz, an dem die Ereignisse nicht spurlos vorübergingen. Vielmehr haben sie ihn nachdenklich gemacht.
"Ist es vielleicht auch das Alter, wo es jetzt losgeht, dass Freunde und Bekannte sterben?", fragte sich der 36-Jährige, während Bill sein Mitgefühl ausdrückte: "Das ist so schlimm."
"Für mich gibt es nichts, was mir mehr Angst macht"
Tom Kaulitz gestand daraufhin, dass ihn diese Erlebnisse dazu gebracht hätten, vermehrt über den Tod nachzudenken. "Für mich gibt es nichts, was mir mehr Angst macht", verriet er. Es sei schwer zu begreifen, dass Personen, zu denen kürzlich noch intensiver Kontakt bestand, plötzlich "einfach weg" seien. "Das ist so eine ganz merkwürdige Angst, die mich dann richtig umgibt. Weil man dann merkt, wie schnell das geht und wie für immer das ist", sagte er.
Bei dem Gespräch wurde ersichtlich, dass sein Zwillingsbruder einen entspannteren Umgang mit dem Thema Sterben hat. Bill Kaulitz ist der Meinung, dass der Tod vor allem für die Hinterbliebenen schwierig sei. Er selbst habe aber keine Angst vor dem Tod.
"Kannst du dir vorstellen, dass deine Gedanken und alles einfach weg sind?", wollte sein Bruder wissen. Dazu meinte der Tokio-Hotel-Frontmann: "Das macht es doch auch irgendwo leichter. Weil, man kann doch alles genießen und alles ist nur einmal da und man muss Spaß haben. Dann kann man es doch weniger ernst nehmen."
