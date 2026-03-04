Tom Hanks veröffentlicht Doku über den Zweiten Weltkrieg

"Sechs dunkle Jahre stand die Welt in Flammen", sagt der US-amerikanische Schauspieler Tom Hanks im Trailer zur neuen Doku-Serie "Der zweite Weltkrieg mit Tom Hanks". "Ein Konflikt, der Imperien zu Fall brachte und die moderne Welt neu formte. Kein Teil des Globus blieb unberührt, kein Leben unverändert", führt er weiter aus. Für Hanks ist die Doku, die ab 26. Mai auf History Channel laufen wird (auf Deutsch), ein absolutes Herzensprojekt. Denn mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt er sich schon jahrzehntelang.

"In meiner Jugend erwähnten die Erwachsenen in meinem Umfeld immer wieder zwei Worte: der Krieg. Die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs – auf die Welt ebenso wie auf meine eigene Familie – gingen nicht spurlos an mir vorüber. Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit dem History Channel bei dieser Doku-Serie, die es uns ermöglicht, dieses wichtige Kapitel der Geschichte in seiner Gesamtheit zu erzählen", wird Hanks in einer Aussendung zitiert. Die Doku-Serie zeichnet den Verlauf des Kriegs detailliert nach und zeigt wenig bekanntes Archivmaterial. Außerdem kommen Historikerinnen und Historiker zu Wort, die ihre Einschätzung geben. Tom Hanks fungiert dabei nicht nur als Erzähler, sondern auch als Produzent.