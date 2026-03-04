Tom Hanks veröffentlicht Doku über den Zweiten Weltkrieg
"Sechs dunkle Jahre stand die Welt in Flammen", sagt der US-amerikanische Schauspieler Tom Hanks im Trailer zur neuen Doku-Serie "Der zweite Weltkrieg mit Tom Hanks". "Ein Konflikt, der Imperien zu Fall brachte und die moderne Welt neu formte. Kein Teil des Globus blieb unberührt, kein Leben unverändert", führt er weiter aus.
Für Hanks ist die Doku, die ab 26. Mai auf History Channel laufen wird (auf Deutsch), ein absolutes Herzensprojekt. Denn mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt er sich schon jahrzehntelang.
"In meiner Jugend erwähnten die Erwachsenen in meinem Umfeld immer wieder zwei Worte: der Krieg. Die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs – auf die Welt ebenso wie auf meine eigene Familie – gingen nicht spurlos an mir vorüber. Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit dem History Channel bei dieser Doku-Serie, die es uns ermöglicht, dieses wichtige Kapitel der Geschichte in seiner Gesamtheit zu erzählen", wird Hanks in einer Aussendung zitiert.
Die Doku-Serie zeichnet den Verlauf des Kriegs detailliert nach und zeigt wenig bekanntes Archivmaterial. Außerdem kommen Historikerinnen und Historiker zu Wort, die ihre Einschätzung geben.
Tom Hanks fungiert dabei nicht nur als Erzähler, sondern auch als Produzent.
Seine Beschäftigung mit dem Zweiten Weltkrieg beruht aber nicht nur auf Gesprächen mit seinen Eltern und Großeltern, sondern auch auf Filmprojekten, die sich mit diesem Thema befassen.
So spielte er etwa im Film "Der Soldat James Ryan" (1998) US-Captain John Miller, der den Auftrag bekommt, den Soldaten James Ryan in Europa zu finden und nach Hause zu bringen. Die Vorbereitungen auf den Film waren außerordentlich hart: "Sie absolvierten jeden Tag ein hartes körperliches Training, und ich legte ihnen denselben Lehrplan vor, den man von 1943 bis 1944 den Infanteristen in der Grundausbildung gegeben hatte. Da ich das alles auf drei oder vier Tage komprimieren musste, haben sie Tag und Nacht gearbeitet", sagte Captain Dale Dye einmal gegenüber "Yahoo News", der ein Veteran des US-Marine Corps ist.
In "Greyhound" (2020) schlüpfte er in die Rolle von Kapitän Ernest Krause, der das Zerstörerschiff "Greyhound" steuern und die Schiffe der alliierten Streitkräfte sicher über den Atlantik bringen soll.
