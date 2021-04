Tom Felton würdigt verstorbene Harry-Potter-Schauspielerin McCrory

Seine Frau sei nach einem "heroischen Kampf gegen den Krebs" friedlich zu Hause gestorben, schrieb Damian Lewis, der Ehemann der britische Schauspielerin Helen McCrory der am Freitag auf Twitter. "Sie starb, wie sie lebte. Furchtlos", so Lewis weiter. McCrory, die im Alter von 52 Jahren starb, war Zuschauern unter anderem aus den Harry-Potter-Filmen in der Rolle der Hexe Narzissa Malfoy sowie dem James Bond-Film "Skyfall" bekannt.

Familie und Wegbegleiter verabschieden sich

Tom Felton, der in der Harry-Potter-Reihe McCrorys Sohn Draco Malfoy darstellte, gedachte der Schauspielerin am Samstag auf Instagram. "Es ist so traurig, sich so plötzlich zu verabschieden - ich habe nie die Gelegenheit genutzt, es ihr zu sagen, aber sie hat mich als Person so sehr geprägt - auf und abseits der Leinwand", schrieb Felton zu einem Foto einer gemeinsamen Film-Szene.