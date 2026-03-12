Tom Brady bei Date mit Gisele-Bündchen-Lookalike erwischt

2022 haben Supermodel Gisele Bündchen und Tom Brady nach 13 Jahren Ehe offiziell bekannt gegeben, dass sie sich scheiden lassen. Seit 2023 ist Bündchen offiziell mit dem Jiu-Jitsu-Lehrer Joaquim Valente liiert. Im Februar 2025 wurden die beiden Eltern. Es war das dritte Kind für Bündchen, für Valente das erste. Tom Brady: Läuft da was mit Yael Cohen Braun? Nun sorgt Brady für Schlagzeilen. Der ehemalige American-Football-Spieler wurde vergangene Woche auf einer Promi-Party in vertrauter Zweisamkeit mit der Minen-Erbin Yael Cohen Braun gesehen, wie Page Six berichtet.

Insidern zufolge besuchten die Tochter des südafrikanischen Öl- und Bergbauunternehmers David Cohen und der Ex-Mann von Gisele Bündchen die Geburtstagsfeier des ehemaligen American-Football-Spielers Tony Gonzalez. Dem Bericht zufolge fand die Feier im Haus von Laura Sánchez und Amazon-Gründer Jeff Bezos in Los Angeles statt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Steve Granitz/FilmMagic/Getty Images Yael Cohen Braun