Tom Brady bei Date mit Gisele-Bündchen-Lookalike erwischt
2022 haben Supermodel Gisele Bündchen und Tom Brady nach 13 Jahren Ehe offiziell bekannt gegeben, dass sie sich scheiden lassen. Seit 2023 ist Bündchen offiziell mit dem Jiu-Jitsu-Lehrer Joaquim Valente liiert. Im Februar 2025 wurden die beiden Eltern. Es war das dritte Kind für Bündchen, für Valente das erste.
Tom Brady: Läuft da was mit Yael Cohen Braun?
Nun sorgt Brady für Schlagzeilen. Der ehemalige American-Football-Spieler wurde vergangene Woche auf einer Promi-Party in vertrauter Zweisamkeit mit der Minen-Erbin Yael Cohen Braun gesehen, wie Page Six berichtet.
Insidern zufolge besuchten die Tochter des südafrikanischen Öl- und Bergbauunternehmers David Cohen und der Ex-Mann von Gisele Bündchen die Geburtstagsfeier des ehemaligen American-Football-Spielers Tony Gonzalez. Dem Bericht zufolge fand die Feier im Haus von Laura Sánchez und Amazon-Gründer Jeff Bezos in Los Angeles statt.
Auf der Feier sollen Brady und Cohen Braun "an der Bar geplaudert" und die Party anschließend gemeinsam verlassen haben - was Gerüchte um eine mögliche Romanze laut werden ließ. Offiziell haben sich die beiden bisher aber noch nicht zu ihrer Verbindung geäußert.
Optisch dürfte die Gesundheitsaktivistin aber Bradys Typ entsprechen: Mit ihrer blonden Mähne und ihrem sonnengeküssten Teint hat sie jedenfalls ziemliche Ähnlichkeit mit Gisele Bündchen.
Yael Cohen Braun ist die Gründerin der gemeinnützigen Wohltätigkeitsorganisation "Fuck Cancer". Sie war zuvor mit Musik-Mogul Scooter Braun verheiratet. Das Ex-Paar hat drei gemeinsame Kinder. 2022 wurde ihre Scheidung vollzogen.
