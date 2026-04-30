Todesursache von "Melrose Place"-Star Patrick Muldoon geklärt

US-Schauspieler Patrick Muldoon ist am 19. April im Alter von 57 Jahren gestorben. Inzwischen ist die Todesursache geklärt: Das US-People-Magazin berichtet unter Berufung auf die Sterbeurkunde, dass Muldoon an einem Myokardinfarkt, ein Fachbegriff für einen Herzinfarkt, gestorben ist. In dem Dokument seien auch eine vorhandene Lungenembolie und eine erbliche Gerinnungsstörung aufgeführt. Er war in TV-Serien "Melrose Place" und "Zeit der Sehnsucht" zu sehen.

Herzinfarkt immer ein Notfall

Ein Herzinfarkt ist immer ein lebensbedrohlicher Notfall. Er entsteht, wenn ein Blutgerinnsel durch das Aufbrechen eines Atherosklerose-bedingten Plaques (Belag; Anmerkung) eine Koronararterie verlegt und damit das angrenzende Muskelareal des Organs von der Sauerstoffversorgung abschneidet. Bald darauf beginnen Herzmuskelzellen abzusterben und unwiederbringlich verloren zu gehen. Ehemals vor allem die medikamentöse Auflösung des Gerinnsels (Thrombolyse) und seit bereits vielen Jahren mit noch besseren Ergebnissen die möglichst sofortige Aufdehnung der Engstelle und das Einbringen einer Gefäßstütze (Stent) sind die optimale Versorgung.