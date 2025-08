Todesursache geklärt: Daran starb Wrestlinglegende Hulk Hogan

Die Todesursache von Wrestlinglegende Hulk Hogan ist laut US-Medien ein Herzinfarkt gewesen. Die Gerichtsmedizin bestätigte einen "akuten Myokardinfarkt", ein Fachbegriff für einen Herzinfarkt, wie die US-Medien ABC News, CNN und USA Today Sports berichten.

Hogan war in der vergangenen Woche im Alter von 71 Jahren in Florida gestorben. Laut örtlicher Polizei war am Donnerstag ein Notruf wegen Herzstillstands eingegangen. Feuerwehr und Rettungskräfte hätten Hogan zunächst vor Ort behandelt. Dann sei er in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er für tot erklärt worden sei.