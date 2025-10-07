Tochter von Robin Williams wehrt sich gegen KI-Videos von totem Vater

Zelda Williams bittet ihre Follower darum, ihr keine KI-Videos von ihrem verstorbenen Vater Robin Williams zu schicken.

"Bitte, hört auf, mir KI-Videos von Dad zu schicken. Hört auf zu glauben, dass ich sie sehen will", schrieb die Schauspielerin und Regisseurin ("Die Legende von Korra", "Lisa Frankenstein") auf Instagram. "Wenn ihr etwas Anstand habt, hört auf, mir und ihm das anzutun."

Die Videos seien dumm, eine Verschwendung von Zeit und Energie "und glaubt mir, es ist nicht das, was er gewollt hätte". Die Vermächtnisse echter Menschen verkümmerten durch die Videos hin zu: "Das sieht vage aus und hört sich vage an nach ihnen, also reicht das." Und das nach Williams' Ansicht nur, um "schrecklichen Tiktok-Slop" zu produzieren. Als KI-Slop werden Online-Inhalte mit niedriger Qualität bezeichnet, die von künstlicher Intelligenz erstellt wurden.