Titel gegen Geld? Mitarbeiter von Prinz Charles lässt Amt ruhen

Weil er geholfen haben soll, einem saudischen Großspender einen Ehrentitel zu organisieren, lässt ein enger Mitarbeiter von Prinz Charles sein Amt als Chef einer Wohltätigkeitsorganisation ruhen. Der Geschäftsmann Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz hatte mindestens 1,5 Millionen Pfund für Projekte der Prince's Foundation gespendet und war 2016 in einer privaten Zeremonie als CBE (Commander of the Most Excellent Order of the British Empire) ehrenhalber ausgezeichnet worden.

Die Zeitungen Sunday Times und Mail on Sunday berichteten nun, Michael Fawcett habe Beratern von Mahfouz zugesichert, dass er und andere Mitarbeiter von Charles dabei helfen würden, eine Ehrung zu sichern. Der Mail zufolge soll Fawcett anschließend auch Unterstützung dabei versprochen haben, dass Mahfouz einen noch höheren Orden, den mit einem Ritterschlag verbundenen Titel KBE (Knight Commander), sowie die britische Staatsangehörigkeit erhält. Auf einem Schloss in Schottland, einer Residenz von Charles, die früher der Mutter von Queen Elizabeth II. gehörte, ist auch ein Waldstück nach Mahfouz benannt.