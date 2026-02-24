"Titanic"-Ungustl Billy Zane (60) verteidigt seine Rolle als Verlobter von Rose
Die künstlerischen Gene wurden Billy Zane in die Wiege gelegt, seine Eltern waren Laienschauspieler mit griechischer Abstammung, der ursprüngliche Familienname lautete übrigens Zanetakos.
1985 gab er sein Schauspieldebüt – und zwar als Match, ein Freund von Biff Tannen (gespielt von Thomas F. Wilson), in "Zurück in die Zukunft". So richtig Aufmerksamkeit erregte er aber 1997 als Cal Hockley, dem Ungustl-Verlobten von Rose DeWitt Bukater (gespielt von Kate Winslet) im mehrfach mit Oscars gekrönten Blockbuster "Titanic".
Er bekam für seine Rolle einen "Blockbuster Entertainment Award" und wurde einer der bekanntesten Film-Fieslinge der 1990er-Jahre. Zane selbst findet aber, dass Hockley ein wenig missverstanden wurde und ihn die Fans übertrieben böse sehen würden. "Ich war nicht der Eisberg. Ich habe nicht 2.000 Menschen ertränkt", sagte er 2016 in einem Interview in der Today Show. "Ich denke, er fand am Ende Erlösung, und ich wünschte, er hätte sie (Anmerk.: Rose) auf der Carpathia gefunden und wäre fähig gewesen, seine Fehler zu berichtigen."
Wie wandlungsfähig Zane ist, bewies er im Biopic "Waltzing With Brando" (2024), wo er Schauspiel-Legende Marlon Brando (2004) verkörperte. Menschen hätten ihm im Laufe seiner Karriere immer schon eine starke Ähnlichkeit zu Brando bescheinigt.
"Abgesehen von den Perücken war die einzige Sache, die wir wirklich ändern mussten, meine Nase. Trotzdem wollte ich sicherstellen, dass meine Performance nicht einfach wie eine Nachahmung wirkt", sagte er im Interview mit JoBlo.
Aber nicht nur auf der Filmleinwand, sondern auch in der Malerei lebt sich Zane künstlerisch aus. Er hat einen abstrakten Expressionismus Stil und auch schon mehrfach ausgestellt. "Ich male genauso wie ich schauspielere. Meine Kunst ist improvisatorisch. Oft male ich am Set und versuche dann fieberhaft, Eimer voller Farbe von meinen Fingern zu kratzen, bevor wir mit den Dreharbeiten weitermachen", sagte er 2019 dem Guardian.
Zane war einmal verheiratet. Und zwar mit der australischen Schauspielerin Lisa Collins (58). Die Ehe hielt sechs Jahre. Mit dem Model Candice Neil (44) hat er die Kinder Ava Catherine Zane (15) und Gia Zane (12). Die Beziehung ging aber nach ungefähr 12 Jahren in die Brüche.
Heute, Dienstag, feiert Zane seinen 60. Geburtstag.
