Schauspieler Busfield kommt aus Untersuchungshaft frei

Der US-Schauspieler und Regisseur Timothy Busfield, der sich vorige Woche nach Vorwürfen des Kindesmissbrauchs der Polizei stellte, kommt aus der Untersuchungshaft frei. Ein Richter im US-Bundesstaat New Mexico entschied bei einer Anhörung, dass der 68-Jährige bis zum Beginn des Prozesses gegen ihn auf freiem Fuß bleiben könne. Die Staatsanwaltschaft hatte seinen Verbleib in Untersuchungshaft gefordert.

Busfields Ehefrau, die US-Schauspielerin Melissa Gilbert ("Unsere kleine Farm"), wohnte dem Gerichtstermin bei. Gegen Busfield lag ein Haftbefehl wegen Vorwürfen strafbarer sexueller Kontakte mit Minderjährigen und Kindesmissbrauchs vor. Zwar stellte er sich vergangene Woche der Polizei, zugleich wies er die Vorwürfe aber vehement zurück. Er werde diesen "schrecklichen" Lügen entgegentreten, sagte der aus TV-Serien wie "Die besten Jahre" und "The West Wing" bekannte Schauspieler in einer Video-Stellungnahme. Er habe sich nicht an kleinen Buben vergangen und werde sich gegen die Vorwürfe wehren.