Schauspieler Busfield kommt aus Untersuchungshaft frei

Ein Mann mit weißem Haar und Bart sitzt in orangefarbener Kleidung an einem Tisch.
Bis zu seinem Prozess wegen Vorwürfen des Kindesmissbrauchs ist er auf freiem Fuß.
21.01.26, 08:04

Der US-Schauspieler und Regisseur Timothy Busfield, der sich vorige Woche nach Vorwürfen des Kindesmissbrauchs der Polizei stellte, kommt aus der Untersuchungshaft frei. 

Ein Richter im US-Bundesstaat New Mexico entschied bei einer Anhörung, dass der 68-Jährige bis zum Beginn des Prozesses gegen ihn auf freiem Fuß bleiben könne. Die Staatsanwaltschaft hatte seinen Verbleib in Untersuchungshaft gefordert.

Haftbefehl wegen Kindesmissbrauchs: Bekannter US-Schauspieler stellt sich

Busfields Ehefrau, die US-Schauspielerin Melissa Gilbert ("Unsere kleine Farm"), wohnte dem Gerichtstermin bei. Gegen Busfield lag ein Haftbefehl wegen Vorwürfen strafbarer sexueller Kontakte mit Minderjährigen und Kindesmissbrauchs vor. 

Zwar stellte er sich vergangene Woche der Polizei, zugleich wies er die Vorwürfe aber vehement zurück. Er werde diesen "schrecklichen" Lügen entgegentreten, sagte der aus TV-Serien wie "Die besten Jahre" und "The West Wing" bekannte Schauspieler in einer Video-Stellungnahme. Er habe sich nicht an kleinen Buben vergangen und werde sich gegen die Vorwürfe wehren.

Schauspieler Russell Brand muss trotz schwerer Vorwürfe nicht in Untersuchungshaft

Die Anschuldigungen wurden von zwei minderjährigen Zwillingsbrüdern erhoben, die in der TV-Serie "The Cleaning Lady" mitspielten. Busfield führte bei einigen Folgen Regie. Die Drama-Serie wurde in den USA von 2022 bis 2025 ausgestrahlt. Nach Angaben der Ermittler sollen die heute elfjährigen Buben über sexuelle Übergriffe am Set der Fernsehserie berichtet haben.

