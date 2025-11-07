Enttäuscht: Timothée Chalamet hätte gerne einen Oscar gewonnen

Zwei Mal nominiert und nicht gewonnen: Timothée Chalamet hat offen über seine Enttäuschung gesprochen, noch keinen Oscar erhalten zu haben.

"Wenn fünf Menschen nominiert sind und vier ohne Preis nach Hause gehen, denkst du nicht, dass diese vier danach im Restaurant sitzen und sagen: Mist, wir haben verloren?", sagte der 29-Jährige dem US-Modemagazin Vogue.

Er kenne viele großzügige Schauspieler ohne Ego, von denen manche nach einer solchen Erfahrung bei einer Preisverleihung wohl sagen würden: "Das hat Spaß gemacht". "Aber ich weiß ganz genau, dass viele Schauspieler einfach denken: Fuck!", erzählte Chalamet. "Die Menschen können mich einen Streber nennen, sie können sagen, was sie wollen. Aber ich bin derjenige, der das hier macht."