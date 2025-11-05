"Fett und arbeitslos": Berufliche Niederlage für Ryan Gosling

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Hollywood-Star Ryan Gosling kann auf seine berufliche Vita stolz sein, spielte er doch bereits in Kinohits wie "Crazy, Stupid, Love", "La La Land", "Barbie" oder "Driver" mit. Zudem gilt der 44-Jährige als einer der talentiertesten Schauspieler seiner Generation und darf sich über eine riesige (allen voran weibliche) Fanbase freuen. Doch auch ein Hollywood-Kaliber wie Gosling musste bereits Niederschlagen und Rollenabsagen einstecken – und das trotz intensiver (körperlicher) Vorbereitung.

Geschmolzenes Eis getrunken So erzählte Gosling 2010 der Branchen-Bibel The Hollywood Reporter offen über seinen überraschenden Rauswurf aus Peter Jacksons Drama "In meinem Himmel" aus dem Jahr 2009. Der Schauspieler sollte ursprünglich die Rolle des trauernden Vaters Jack Salmon übernehmen, wurde jedoch wenige Tage vor Drehbeginn im Jahr 2007 durch Mark Wahlberg ersetzt. Der Grund: Gosling hatte eine völlig andere Vorstellung vom Charakter als der Regisseur. Um sich auf die Rolle vorzubereiten, hatte Gosling radikal zugenommen – ganze 60 Pfund (rund 27 Kilogramm). "Ich habe wirklich geglaubt, dass der Charakter 210 Pfund [rund 95 Kilogramm] wiegen sollte", erklärte der Schauspieler gegenüber The Hollywood Reporter. Dabei setzte er auf eine ungewöhnliche Methode: "Ich habe geschmolzenes Haagen-Dazs-Eis getrunken, wenn ich durstig war". Doch diese körperliche Transformation passte nicht zu Peter Jacksons Vision des Films – und Gosling wurde kurzerhand entlassen.

Gosling räumte ein, dass es während der Vorbereitungsphase kaum Kommunikation zwischen ihm und Jackson gab: "Wir haben während der Pre-Production nicht viel miteinander gesprochen, und das war das Problem. Es war ein riesiger Film, und es gab so viele Dinge zu organisieren, dass er sich nicht mit den Schauspielern einzeln beschäftigen konnte. Ich bin einfach am Set erschienen, und ich hatte es falsch verstanden", so Gosling. Er fügte selbstironisch hinzu: "Dann war ich fett und arbeitslos."