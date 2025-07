Nun richtet sich die 31-Jährige erneut an ihre 1,7 Millionen Instagram-Follower (Stand: Juli 2025): Sie postete erste erste Fotos von Alexander, dem jüngsten Enkel des US-Präsidenten (insgesamt hat Trump nun elf Enkelkinder von fünf Kindern).

Er ist der neueste Erfolg im Hause Trump – zumindest für Tiffany : Am 15. Mai wurde Donald Trump s jüngste Tochter Mutter eines Sohnes, der auf den Namen Alexander Trump Boulos hört. Schon damals verkündete Tiffany Trump die freudige Nachricht via Instagram, wo sie ein Schwarz-Weiß-Bild des Füßchens des Säuglings postete.

Glückwünsche und Kritik

Das Fotos sind diesmal in Farbe gehalten und zeigen Tiffany Trump, Ehemann Michael Boulos und natürlich den kleinen Alexander.

Die Textnachricht dazu ist kurz, aber prägnant und emotional: "Die Liebe unseres Lebens, ATB", schreibt Trump im Post. Mit "ATB" sind natürlich die Initialen des gesamten Namen ihres Sohnes gemeint.

In den Kommentarspalten finden sich viele Glückwünsche, aber auch viele gehässige Kommentare, die von politischen Gegnern der Trump-Familie stammen dürften. Ein User bringt sogar den Krieg im Gazastreifen ins Spiel: "Auch die Familien in Gaza wünschen ihren Kindern denselben Trost und Frieden, den Ihr Vater diesen Menschen durch den Verkauf von Waffen an Israel genommen hat."

Ein anderer User merkt an, Alexander würde seinem Opa sehr ähnlich sehen – ob dies wohlwollend gemeint ist oder nicht, bleibt offen.