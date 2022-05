Thronjubiläum: Mehrere Verletzte bei Probe für Queen-Parade

Die "Trooping the Colour" getaufte Militärparade findet traditionell jedes Jahr zu Ehren von Queen Elizabeth II. statt. In diesem Jahr ist sie für den 2. Juni angesetzt und eröffnet die Hauptfeierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Monarchin. Insgesamt sind drei Proben vorgesehen, die letzte am kommenden Samstag (28. Mai).