Thore Schölermann hört nach 14 Jahren bei "Voice of Germany" auf

Nach 14 Jahren und 15 Staffeln hört Thore Schölermann bei der Musikshow "Voice of Germany" auf. Er habe seine Prioritäten in letzter Zeit stark verschoben, etwa für seine Familie, sagte der Moderator in einem Video bei Instagram. Seine Tätigkeit bei "Voice of Germany" bezeichnete er rückblickend als "Traumjob". Er habe inzwischen aber ein neues "großes Ding" gestartet, was ihn sehr fordere: Bei einer Fastfood-Kette habe er Verantwortung für mehr als 130 Mitarbeitende.