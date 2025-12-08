Thomas Gottschalk bedankt sich bei Fans: "I'll be back"

Nach seinem Rückzug aus dem Fernsehen hat sich der an Krebs erkrankte deutsche Starmoderator Thomas Gottschalk mit einer Nachricht an sein Publikum gewandt - und deutet an, dass er nicht völlig abtauchen wird. Allerdings werde er sich in den nächsten sechs Monaten ausschließlich um seine Genesung kümmern. "Ich weiß, dass ihr das versteht und richtig findet."

Weiter schrieb der 75-Jährige am Sonntagabend auf Instagram: "Fast zweieinhalb Millionen Menschen haben sich über meinen Gesundheitszustand Gedanken gemacht, und die überwältigende Mehrheit hat mir Mut zugesprochen." Er bedankte sich für 16,5 Millionen Aufrufe seiner jüngsten Beiträge dort. "Danke für Euer Interesse!"