Thomas Gottschalk: Erste Worte nach öffentlicher Krebsdiagnose

Mit einer Videobotschaft hat sich Moderator Thomas Gottschalk an seine Fans gewandt. "Macht euch um mich bitte keine Sorgen", sagte der 75-Jährige in dem auf Instagram veröffentlichten Video.

"Ihr wisst, dass ich die Dinge positiv angehe. Das tue ich auch in diesem Falle." Am vergangenen Sonntag hatte der Entertainer bekanntgegeben, an Krebs erkrankt zu sein.