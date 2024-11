Thomas Gottschalk nach Podcast-Aus: "Habe die Nase voll"

"Ja, es stimmt, mit dem Ende des Jahres verbinde ich auch meinen Abschied als Podcaster. Ich bin es leid, dauernd von Leuten interpretiert zu werden, die mich damit öffentlich beschädigen wollen, und von denen missverstanden zu werden, die mich einfach nicht verstehen wollen. Es gibt aber einen Unterschied zwischen 'aufgeben' und 'die Nase voll haben'. Ich denke nicht dran, aufzugeben, und werde weiter laut und vernehmlich sagen, was ich denke (ohne damit den Anspruch zu verbinden, Recht zu haben), aber ich habe tatsächlich 'die Nase voll', obwohl in meinen Zinken ne Menge rein geht!", schrieb Gottschalk.

Er bedankte sich in seinem sich bei seinem Freund Mike Krüger, "dem ich in unserem Supernasen-Podcast sicher näher gekommen bin als in unseren Filmen, aber wir sind ja auch gemeinsam älter und reifer geworden!". Dank richtete er auch an die von ihm als Apostel bezeichneten Podcast-Hörerinnen und -Hörer, "die uns durch diese bewegten Zeiten gefolgt sind".

"Die Supernasen" wollen Gottschalk und Krüger noch heuer auslaufen lassen. Bis dahin gibt es noch zwei Folgen am 3. sowie am 17. Dezember.

Gottschalk war zuletzt wegen Bodyshamings kritisiert worden, weil er in Vorbereitung auf seinen Auftritt bei Florian Silbereisens Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" in einem Podcast-Gespräch mit Krüger angegeben hatte, er müsse Kelly wahrscheinlich zur Seite schubsen, damit man ihn sehe.