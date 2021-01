"The Mentalist" Simon Baker: Trennung nach über 20 Ehejahren

Simon Baker wurde 1997 durch den Film "L.A. Confidential" in Hollywood bekannt. Unter anderem war er im Finanzthriller "Der große Crash - Margin Call", in "Der Teufel trägt Prada" an der Seite von Meryl Streep und im Horrorstreifen "The Ring 2" mit Naomi Watts und Sissy Spacek in den Kinos zu sehen.

Einem breiteren Publikum wurde er vor allem durch seine Rolle in der Serie "The Mentalist" bekannt, die 2015 nach sieben Staffeln endete. 2016 sagte Baker noch in einem Interview, Rigg sei "die beste Frau, mit der ein Mann jemals ein Leben führen konnte" und fügte hinzu, die Hochzeit mit ihr sei die beste Entscheidung seines Lebens gewesen.