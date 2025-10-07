Taylor Swift: Diese eine Sache würde der Megastar niemals tun

Popstar Taylor Swift hat im Gegensatz zu anderen Prominenten kein Interesse an einem Ausflug ins All.

Auf eine entsprechende Frage im Interview des britischen Rundfunksenders BBC Radio 2 entgegnete die Sängerin: "Niemals! Warum sollte ich das tun? Es gibt keinen Grund dafür." Mehrmals machte sie deutlich, wie sehr sie eine Reise in den Weltraum ablehne: "Ich will es nicht, ich kann es nicht, ich will es nicht. Nein."

Als Begründung fügte die 35-Jährige an: "Es ist kalt, es ist gruselig, ich weiß nicht, ob ich wieder auf die Erde komme." Und selbst falls sie ins All fliegen würde, bliebe ein Problem: "Niemand wird glauben, dass ich das getan habe." Es sei also ohnehin egal. Beim Moderator bedankte sich Swift für die Frage und sagte: "Ich weiß nicht, warum mich das gerade völlig aus der Fassung gebracht hat."