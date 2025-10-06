Peinlicher Moment auf Video: Charlize Theron stellt Johnny Depp bei Fashion Week bloß

Ein unangenehmer Moment zwischen Charlize Theron und ihrem ehemaligen Co-Star Johnny Depp sorgt aktuell für Aufmerksamkeit. Die Szene ereignete sich bei Diors Frühjahr/Sommer 2026-Show vergangene Woche im Rahmen der Paris Fashion Week. Theron und Depp waren zusammen 1999 im Film "Die Frau des Astronauten" zu sehen. In Paris kam es zu einem Aufeinandertreffen, als Theron gerade dabei war Frankreichs First Lady Brigitte Macron zu begrüßen.

Charlize Theron: Keine Lust auf Tratsch mit Johnny Depp?

Depp stand hinter Macron und beobachtete die Interaktion zwischen dieser und seiner ehemaligen Schauspielkollegin. Es machte den Eindruck, als würde er darauf warten, als nächster an der Reihe zu sein, um mit Theron ebenfalls ein paar Worte zu wechseln. Doch diese wandte sich nach ihrem Gespräch mit Emanuell Macrons Ehefrau ab und ging weiter - während Depp scheinbar unbeholfen zurückblieb.