Ulrike Folkerts über Privates und den Shitstorm zu #allesdichtmachen

"Ich muss raus", das ist nicht nur das Lebensmotto der deutschen Schauspielerin Ulrike Folkerts (wird am 14. Mai 60), sondern auch der Titel ihrer Autobiografie (Brandstätter Verlag; 22 Euro). Offen und ehrlich zeichnet sie da ein Bild ihres wahren Ichs, lässt auch schmerzliche Erfahrungen nicht aus.

„Eine Autobiografie kann nicht nur die Highlights im Leben beschreiben. Da muss ich schon auch ans Eingemachte und an die Dreh- und Angelpunkte in meinem Leben gehen, wo es eben auch wehtut. Wo ich nicht weiter wusste oder Probleme bewältigen musste. Das macht letztlich ja auch ein Leben reicher und eben auch aus“, erzählt sie nun im KURIER-Interview.

Schwangerschaftsabbruch

Und eine dieser schicksalhaften Entscheidungen musste sie mit 19 treffen, als sie ungewollt schwanger wurde. Das Kind nicht zu bekommen, hat sie aber nie bereut.

„Ich will eigentlich damit erzählen, dass es okay ist, dass man so eine Entscheidung trifft. Ich war völlig unglücklich in dem Moment. Der Typ war über alle Berge. Und wir Frauen sitzen dann da und müssen das Problem bewältigen. Was heißt Problem? Es kann ja auch ein Glücksfall sein, aber ich wäre alleine gewesen mit dem Kind. Ich hätte vielleicht nicht die Schauspielschule besuchen können“, so Folkerts in der Rückblende.

Das ganze Interview: