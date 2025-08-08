Erneute Hochzeit? Verwirrung um Posting von "Tatort"-Star Mimi Fiedler

Fiedler und ihr Ex-Mann, Fernsehproduzent Otto Steiner , hatten im Herbst 2023 ihre Trennung nach vier Jahren Ehe bekannt gegeben. Anfang März dieses Jahres wurde die Ehe rechtskräftig geschieden.

Die deutsche Schauspielerin Mimi Fiedler gilt eigentlich erst seit wenigen Monaten als offiziell geschieden. Ein Posting auf Instagram lässt nun aber Spekulationen um eine erneute Hochzeit aufkommen.

Zum Schluss bedankte sich die Schauspielerin bei allen, "die mir in diesem wunderschönen Moment meines Lebens zur Seite standen" - und fügte hinzu: "Ich werde diesen Tag für immer in mir tragen."

"Nicht einmal in meinen wildesten Träumen habe ich geglaubt, dass das jemals wieder passieren könnte", teilte der "Tatort"-Star seinen Followern auf Englisch weiter mit. "Doch es ist passiert. Einfach so. Und es fühlte sich so an, als hätte ich endlich mein Zuhause gefunden."

"Ich habe 'Ja' gesagt", schrieb die 49-Jährige unter drei verschwommene Fotos, die möglicherweise den Stoff eines Hochzeitskleides zeigen.

Jetzt veröffentlichte Fiedler ein Posting auf Instagram , welches als Hinweis gedeutet werden könnte, dass sie wieder geheiratet hat.

Fans fragen sich, ob Fiedler vielleicht still und heimlich Hochzeit gefeiert hat. "Scheinbar habe ich etwas verpasst, aber wenn du happy bist dann Glückwunsch, zu was auch immer du Ja gesagt hast", schreibt ein User, während TV-Moderatorin Madita van Hülsen ihrer Kollegin herzlich gratulierte.

Ist er der Glückliche?

Fiedler hatte sich erst vor wenigen Monaten mit einem neuen Mann an ihrer Seite gezeigt. Ihr konkreter Beziehungs-Status gilt aber offiziell als unbekannt.

"Als der Sturm vorüber war, sahen wir, wie Kometen kollidierten – die Kollisionen formten vor unseren Augen eine neue Welt aus Sternenstaub", hatte Fiedler im Februar unter Fotos von sich und ihr Schauspieler Nathan Spiteri geschrieben.

Nachdem Spekulationen um eine neue Liebe laut geworden waren, verkündete das Management der Schauspielerin gegenüber der Bild-Zeitung: "Mimi und Nathan hatten gerade ihren gemeinsamen Podcast aufgenommen – und sie verstehen sich sehr gut. Die beiden schauen jetzt erstmal, wie es sich weiterentwickelt."