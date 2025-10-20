"Tatort"-Star Sawatzki als Kind geschlagen: "Jahrelang mit Alkohol betäubt"
Schauspielerin Andrea Sawatzki blickt auf eine schwierige Kindheit zurück. Von ihrem Vater wurde sie geschlagen. Ihre Mutter schwieg und lehrte die Schauspielerin ebenfalls, nicht über die familiären Probleme zu sprechen. Umstände, die sich auch auf ihr Erwachsenenleben auswirkten, wie die "Tatort"-Darstellerin nun verriet.
Sawatzki: "Jahrelang hatte ich das mit zu viel Alkohol betäubt"
Im Interview mit der Zeit erinnerte sie sich an die Gewalt, welche sie als Kind erlebte. "Im Nachhinein ist das tatsächlich schockierend. Die Nachbarn wussten, was bei uns los ist. Unsere Vermieterin wohnte direkt über uns. Die hörte sicher die Schreie", erzählte die deutsche Schauspielerin, Hörbuchsprecherin und Autorin, die sich selbst ebenfalls jahrelang in Schweigen hüllte.
"Diese ganze Pämpelei, das Reden über die eigenen Befindlichkeiten, das war mir zuvor immer so unnütz erschienen", sagt sie. "Und für mich war es normal, dass jeder Tag dunkel ist. Jahrelang hatte ich das mit zu viel Alkohol betäubt, davon war ich immerhin bereits losgekommen. Aber ich steckte fest."
Mit ihrem Mann Schauspielerin Christian Berkel hat Swatzki zwei Söhne. Als sie selbst Mutter wurde, habe sie sich unsicher und leer gefühlt. Ihr Mann riet der Schauspielerin, sich Hilfe zu suchen.
Eine fünfjährige Psycho-Analyse habe ihr geholfen, einzusehen, dass sie nicht die Schuld trägt an den Zuständen, die in ihrer Kindheit herrschten. Durch die Therapie und die Unterstützung ihrer Familie fand Sawatzki zu sich selbst zurück.
Noch heute ist sie dankbar. "Ohne meine Familie hätte ich dieses Leben nicht überlebt", sagte sie im Zeit-Interview. "Aber es ist mir gelungen, die kleine Andrea in den Arm zu nehmen. Und ihr zu sagen: Du bist nicht so schlimm, wie du denkst."
Sie habe auch ihrer Mutter geraten, sich Hilfe zu suchen, doch die habe ihren Rat mit den Worten "wenn du genug Geld hast für so was, dann bitte" abgetan.
Andrea Sawatzki musste einsehen, dass es keine Aussprache zwischen ihnen geben wird. Dennoch drückt sie Mitgefühl aus für ihre Mama: "Sie war eine Kümmerin, eine Pflegende. Aber sie war ein Engel mit gestutzten Flügeln."
Andrea Sawatzki ist seit 2011 mit Christian Berkel verheiratet. Ihr erster Sohn kam 1999 zur Welt. 2002 wurde Sawatzki erneut Mama und bekam erneut einen Buben.
Kommentare