"Tatort"-Star Sawatzki als Kind geschlagen: "Jahrelang mit Alkohol betäubt"

Schauspielerin Andrea Sawatzki blickt auf eine schwierige Kindheit zurück. Von ihrem Vater wurde sie geschlagen. Ihre Mutter schwieg und lehrte die Schauspielerin ebenfalls, nicht über die familiären Probleme zu sprechen. Umstände, die sich auch auf ihr Erwachsenenleben auswirkten, wie die "Tatort"-Darstellerin nun verriet.

Sawatzki: "Jahrelang hatte ich das mit zu viel Alkohol betäubt"

Im Interview mit der Zeit erinnerte sie sich an die Gewalt, welche sie als Kind erlebte. "Im Nachhinein ist das tatsächlich schockierend. Die Nachbarn wussten, was bei uns los ist. Unsere Vermieterin wohnte direkt über uns. Die hörte sicher die Schreie", erzählte die deutsche Schauspielerin, Hörbuchsprecherin und Autorin, die sich selbst ebenfalls jahrelang in Schweigen hüllte.

"Diese ganze Pämpelei, das Reden über die eigenen Befindlichkeiten, das war mir zuvor immer so unnütz erschienen", sagt sie. "Und für mich war es normal, dass jeder Tag dunkel ist. Jahrelang hatte ich das mit zu viel Alkohol betäubt, davon war ich immerhin bereits losgekommen. Aber ich steckte fest."

Mit ihrem Mann Schauspielerin Christian Berkel hat Swatzki zwei Söhne. Als sie selbst Mutter wurde, habe sie sich unsicher und leer gefühlt. Ihr Mann riet der Schauspielerin, sich Hilfe zu suchen.