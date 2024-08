Tag 10 im Dschungel: RTL-"Legenden" müssen zur Ekel-Essensprüfung

Nach der Nullnummer am Vortag haben fünf Dschungelcamper bei einer Prüfung mit Ekelgerichten in der RTL-Sommershow sechs Sterne geholt. Ex-Fußballer Thorsten Legat (55) trank in der zehnten Folge von "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" auf RTL+ in beeindruckendem Tempo einen viertel Liter Kuh-Urin, Schauspieler Eric Stehfest (35) schreckte vor einem Kudu-Hirn nicht zurück und auch "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Danni Büchner (46) aß tapfer die fermentiere Melone mariniert in Stinktofu und Kotzfruchtsaft auf, die ihr vorgesetzt wurde. Auf RTL wird die Folge erst am Sonntag ausgestrahlt.