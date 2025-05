Sylvie Meis: "Ich denke jeden Tag an den Krebs"

Moderatorin Sylvie Meis blickt 16 Jahre nach ihrer Brustkrebsdiagnose mit Dankbarkeit auf das schwerste Jahr ihres Lebens zurück. "Ich denke jeden Tag an den Krebs", sagte die 47-Jährige im Promi-Podcast "May Way". 2009, nur wenige Tage nach ihrem 31. Geburtstag, habe sie einen Knoten in ihrer Brust entdeckt – "wie ein Erdbeben". Trotz der Angst bestand Meis damals auf einer Operation, gegen den Rat ihres Arztes: "Mein Sturkopf hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet."