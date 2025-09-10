Sylvie Meis: Als Promi ist es "schwieriger, sich auf einen Flirt wirklich einzulassen"

Model und Moderatorin Sylvie Meis ("Love Island VIP") findet, dass es Prominente bei der Suche nach einer neuen Liebe deutlich schwerer haben als Normalos. "Ich glaube, dass es für Prominente schwieriger ist, einen Partner zu finden. Man steht in der Öffentlichkeit, man wird die ganze Zeit beobachtet", sagte die 47-Jährige. "Das kann hemmen."

Ein weiteres Problem sei die Frage nach den ehrlichen Absichten des Dating-Partners. Als Promi werde man da schneller misstrauisch. Sie selbst kenne diese Zweifel. "Warum zeigt eine Person Interesse an mir? Ist sie wirklich an mir als Mensch interessiert oder an der öffentlichen Person? Will sie nur selbst berühmt werden und in der Presse landen? Diese Fragen stelle ich mir auch persönlich, wenn ich jemanden date", berichtete die Moderatorin. "Es ist schwieriger, sich auf einen Flirt wirklich einzulassen."

Anders sei der Fall, wenn auch das Gegenüber in der Öffentlichkeit stehe, meinte Meis. "Wenn beide Partner bekannt sind und diese Problematik kennen, ist es, denke ich, einfacher", sagte sie.