Neues Hollywood-Liebespaar: Sydney Sweeney und Scooter Braun

Nun gibt ein Insider Einblicke in die neue Beziehung von Sydney Sweeney, die sich dieses Jahr von ihrem Verlobten Jonathan Davino getrennt hat.

Nach Gerüchten um eine Romanze ließen sich Schauspielerin Sydney Sweeney und der US-Musikmogul Scooter Braun erstmals ganz offiziell als Paar blicken. Am 28. September wurden sie händchenhaltend in dem Freizeitpark gesichtet ( zu sehen hier ).

Sydney Sweeney und Scooter Braun: " Sie sind zusammen"

Laut Page Six handelt es sich um mehr als bloß um eine Affäre.

Die Beziehung zwischen dem "Euphoria"-Star und Braun laufe "auf Hochtouren", verriet eine Quelle dem Promiportal. "Sie sind voll dabei", so der Insider. "Es ist keine lockere Beziehung. Es geht ums Ganze, es läuft auf Hochtouren. Sie sind zusammen." Sweeney und der US-amerikanische Geschäftsmann werden seit der Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez im Juni miteinander in Verbindung gebracht.

Nun macht es den Anschein, als wären die beiden bereit, ihre Romanze (zumindest indirekt) offiziell zu machen. Braun hat drei Kinder mit seiner Ex-Frau Yael Cohen.

Das Paar trennte sich 2021 und ließ sich 2022 scheiden.

"Er ist wählerisch, wen er in seinen inneren Kreis lässt, und er hat Kinder", so die namentlich nicht genannte Quelle gegenüber Page Six. Die Beziehung mit Sweeney sei nicht bloß eine oberflächliche Liebschaft: "Wenn er mit ihr zusammen ist, geht es ihm nicht um ihr Aussehen oder ihren Ruhm, sondern darum, dass er sie wirklich mag."