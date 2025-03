"Euphoria"-Star soll im Hotel wohnen: Trennungsgerüchte um Sydney Sweeney

In Hollywood macht ein böses Gerücht die Runde: Schauspielerin Sydney Sweeney und Filmproduzent Jonathan Davino sollen sich in einer schwierigen Phase befinden.

Berichten zufolge sollen Sydney und ihr Verlobter bereits seit fast einem Monat getrennt leben. Laut TMZ wohnt die 27-jährige "Anyone But You"-Schauspielerin seit etwa Mitte Februar ohne Davino im Beverly Hills Hotel. Da sie eigentlich zwei Häuser in der Gegend von Los Angeles besitzt, sorgt ihr Hotel-Aufenthalt für Spekulationen.