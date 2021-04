"Superman" Henry Cavill zeigt sich mit neuer Freundin

Die Liste der Eroberungen von Hollywoodstar Henry Cavill wird länger: Der "Superman"-Star hat laut Daily Mail eine neue Freundin. Die britische Zeitung veröffentlichte Fotos, die den 37-Jährigen Hand in Hand mit einer blonden Unbekannten zeigen.

Henry Cavill ist wieder vergeben

Der britische Schauspieler, der zuletzt als "The Witcher" in der gleichnamigen Serie von sich reden machte, wurde in Begleitung seiner neuen namentlich nicht bekannten Freundin in London geknippst, als die beiden mit Cavills Hund Gassi gingen. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie trugen beide Masken. Paparazzi erkannten den Schauspieler dennoch.